Йеменские хуситы опровергли данные СМИ о похоронах экс-президента Салеха

Портрет президента Йемена Али Абдаллы Салеха во время митинга в его поддержку в Сане

Портрет президента Йемена Али Абдаллы Салеха во время митинга в его поддержку в Сане

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Сообщения арабских СМИ о якобы состоявшихся похоронах убитого повстанцами-хуситами экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха не соответствуют действительности, заявил РИА Новости член политбюро движения хуситов "Ансар Алла" Али аль-Кухум.

Телеканал Sky News Arabia ранее со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что Салеха похоронили в родной деревне Санхан без каких-либо официальных церемоний. В свою очередь, один из членов партии Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) заявил местному порталу Al-Mashhad Al-Yemeni, что похороны состоялись на рассвете среды в присутствии пяти членов семьи бывшего лидера страны. Другой источник сообщил порталу, что Салеха похоронили на кладбище Мучеников в столице Сане в присутствии нескольких дальних родственников и жителей родной деревни убитого.

"Нет, это неправда. Мы выпустим официальное заявление о похоронах и выдаче тела (Салеха — ред.)", — заявил аль-Кухум.

Член движения заявил, что хуситы выдадут тело родственникам при наличии такой просьбы. "Мы передадим тело в нужное время", — заявил аль-Кухум, подчеркнув, что движение не выдвигает условий по данному вопросу.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки.

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзниками.