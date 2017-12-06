СМИ сообщили о похоронах убитого повстанцами экс-президента Йемена Салеха

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Убитый в понедельник повстанцами-хуситами экс-президент Йемена Али Абдалла Салех похоронен в среду без официальных церемоний, сообщают арабские СМИ.

Саудовский новостной портал "Хабар аджиль" сообщил во вторник, что хуситы выдвинули условие для выдачи родным тела Салеха, потребовав не объявлять о дате его похорон и провести его захоронение в узком семейном кругу, не устраивая "народные" похороны. Член политбюро движения хуситов "Ансар Алла" Халима Джахаф позже заявила РИА Новости, что таких условий движение не выдвигало и они готовы выдать тело Салеха, если поступит такая просьба от его родственников.

Телеканал Sky News Arabia со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что Салеха похоронили в родной деревне Санхан без каких-либо официальных церемоний.

В свою очередь один из членов партии Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) заявил местному порталу Al-Mashhad Al-Yemeni, что похороны состоялись на рассвете среды в присутствии пяти членов семьи бывшего лидера страны.

Другой источник сообщил порталу, что Салеха похоронили на кладбище Мучеников в столице Сане в присутствии нескольких дальних родственников и жителей родной деревни убитого. По словам источника, присутствующим запретили иметь при себе мобильные телефоны, похороны прошли в обстановке секретности.

Официального подтверждения данной информации со стороны хуситов или сторонников Салеха пока нет.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки.

Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции. В субботу партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) обвинила хуситов в перевороте. Заявление стало фактическим разрывом с недавними союзниками.