В сети появилось видео с телом убитого хуситами экс-президента Йемена

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В интернете появилось видео, на котором вооруженные люди грузят в машину тело – предположительно, убитого повстанцами-хуситами экс-президента Йемена Али Абдаллу Салеха.

Как сообщил телеканал Al-Arabiya, видео показал в эфире телеканал йеменских-повстанцев хуситов Al-Masirah.

На кадрах видно, как неизвестные вооруженные люди тащат в одеяле тело одетого в костюм человека, похожего на Али Абдаллу Салеха, и выкрикивают победные лозунги. На голове человека видна рана. Вооруженные люди погружают тело на внедорожник.

Телеканал Al-Masirah ранее передал со ссылкой на подконтрольное хуситам МВД, что Али Абдалла Салех был убит.

С 29 ноября в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством: повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, за несколько дней жертвами боев стали не менее 245 человек. Ожесточенные столкновения продолжались с использованием танков.

Как передавали арабские телеканалы, Салех в понедельник подтвердил, что разрывает союз с хуситами, обвинив их в "изморе народа" ради своих личных амбиций и в том, что Иран навязывает им свою волю.

Гражданский конфликт в Йемене продолжается с 2014 года, когда хуситы — шиитское движение "Ансар Алла" — восстали против властей во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. Под их контролем оказались многие районы страны, включая столицу, однако после вмешательства в войну арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, властям удалось отвоевать часть из них. Экс-президент Йемена Али Абдалла Салех до недавнего времени поддерживал восстание хуситов, и лояльные ему военные сражались на их стороне против властей и арабской коалиции.