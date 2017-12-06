НАТО хочет расширить взаимодействие с Россией

БРЮССЕЛЬ, 6 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО хотела бы расширить практику проведения взаимных брифингов по военным учениям и обсудить с Россией гибридные угрозы, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Взаимные брифинги по учениям важны, они позволяют добиться большей прозрачности и предсказуемости", — сказал Столтенберг журналистам.

По его словам, "на фоне возросшей военной активности вдоль наших границ, крайне важно избегать инцидентов и несчастных случаев и, если они происходят, нужно не дать ситуации выйти из-под контроля".

"Взаимные брифинги об учениях мы хотим активизировать, проводить больше. Мы также рассмотрим другие области, такие как вопросы (ведения) гибридной войны, и другие вопросы, которые могут быть подняты в рамках СРН и политического диалога с Россией", — заявил Столтенберг.

С весны 2016 года состоялось шесть заседаний Совета Россия — НАТО (СРН) на уровне постпредов. Последнее заседание СРН прошло в штаб-квартире НАТО 26 октября 2017 года. На нем в числе прочего обсуждались ситуация в Афганистане, военные учения, в том числе российско-белорусские учения "Запад-2017", и ситуация на Украине.