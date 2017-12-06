БРЮССЕЛЬ, 6 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Председатель главного военного органа НАТО – Военного комитета – генерал Петр Павел и главком Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заинтересованы в прямых контактах с главой Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Спустя долгое время после неиспользования военных линий коммуникации эти линии используются и главой Военного комитета, и главкомом ОВС. Они оба стремятся поддерживать функционирование этих каналов (связи), чтобы иметь прямой контакт с главой российского Генштаба генералом (Валерием) Герасимовым", — сказал Столтенберг журналистам.

В сентябре генерал Павел впервые с начала украинского кризиса встретился с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Через неделю состоялся также телефонный разговор между Герасимовым и главнокомандующим Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Кертисом Скапаротти. Как заявил, в свою очередь, постпред РФ при НАТО Александр Грушко, российская сторона надеется, что контакты высшего военного руководства России и НАТО будут продолжаться и приобретут системный характер.