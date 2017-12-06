Законных оснований для импичмента Порошенко нет, заявил депутат Рады

КИЕВ, 6 дек — РИА Новости. Законных оснований для импичмента президента Украины Петра Порошенко, чего добивается экс-глава Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, не существует, заявил замглавы крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично: с одной стороны, для этого необходимо принять специальный закон "Об импичменте", а с другой — сама процедура, заложенная в конституции страны, очень запутанная и сложная для реализации. Ранее ряд партий требовали рассмотреть в парламенте пакет законопроектов, которые бы упростили эту процедуру. Саакашвили также изначально добивался принятия этих законов, но позже начал требовать объявления импичмента Порошенко.

"Нет никаких оснований, потому что процедура импичмента должна иметь основания — это государственная измена. Не объясняя ничего, расшатывать ситуацию в воюющей стране (нельзя — ред.)", — заявил Березенко в комментарии журналистам, общение с которыми транслировали украинские телеканалы.

По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента. По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры импичмента и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.