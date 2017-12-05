КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого украинские власти намерены объявить в розыск, заявил, что планирует оставаться в палаточном городке возле Верховной рады в Киеве и добиваться импичмента президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Генпрокуратура попросила Нацполицию объявить Саакашвили в розыск после того, как соратники политика силой освободили его из автозака Службы безопасности Украины (СБУ).

"Кстати, они говорили, что я в розыске, я вот, вот я. Я же в розыске, давайте, я тут, но не советую вам выполнять преступные приказы", — сказал Саакашвили, выступая перед своими сторонниками на митинге у Рады.

Он также заверил, что ситуация вернется в мирное русло, а тем временем его сторонникам у Рады нужно принимать меры безопасности. "Мы вернем ситуацию в мирное русло, нам не нужны столкновения… На ночь готовиться надо также, надо принять меры безопасности", — заявил Саакашвили, которого транслировали украинские телеканалы.

Кроме того, экс-губернатор призвал жителей Киева присоединиться к акции протеста.

"У меня план оставаться здесь, я призываю людей присоединяться, очень много людей едут из регионов… Здесь мы будем оставаться и, во-первых, требовать от парламента разобраться с этими лживыми правоохранителями, во вторых, начать процедуру импичмента Порошенко за воровство", — заявил Саакашвили в комментарии интернет-изданию "Украинская правда", видео которого выложено в Facebook.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © informator.ua Саакашвили на крыше и стычка у автобуса: как политика отбивали у силовиков

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков и пришли вместе с политиком к Верховной раде, где потребовали импичмента президента и отставки руководства Генпрокуратуры и СБУ.

Задержание Саакашвили в Киеве. Онлайн-репортаж >>