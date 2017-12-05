Национальная полиция и СБ Украины займутся розыском Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Национальная полиция и Служба безопасности Украины займутся розыском экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по обращению Генпрокуратуры, сообщается во вторник на сайте Нацполиции.

"Национальная полиция Украины подтверждает, что следователь генеральной прокуратуры Украины вынес постановление об объявлении в розыск подозреваемого лица – гражданина Саакашвили Михаила Николозовича 21.12.1967 г. р. Осуществление розыска поручено Национальной полиции и Службе безопасности Украины", — говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура Украины попросила Национальную полицию объявить в розыск "сбежавшего из-под стражи" экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Саакашвили.

В службе безопасности Украины (СБУ) ранее сообщили, что Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела по части первой статьи 256 УК "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков и пришли вместе с политиком к Верховной раде, где потребовали импичмента президента и отставки руководства Генпрокуратуры и СБУ.

Задержание Саакашвили в Киеве. Онлайн-репортаж >>