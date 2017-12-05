ООН с марта прекратит оказывать продовольственную помощь Восточной Украине

Солдат украинской армии на дороге недалеко от Артемовска, Восточная Украина. Архивное фото

Солдат украинской армии на дороге недалеко от Артемовска, Восточная Украина. Архивное фото

РИМ, 5 дек — РИА Новости, Александр Логунов. Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН прекратит оказывать помощь охваченным конфликтом регионам Восточной Украины с марта, заявил РИА Новости представитель организации в Риме.

"Это не самый большой сюрприз: наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определенно этого ожидали из-за недостатка ресурсов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, программа завершится в конце февраля.

"Эта операция по предоставлению продовольствия на самом деле должна была прекратиться в конце декабря, но мы решили продлить ее на два месяца, чтобы пережить самую суровую часть зимы. Мы не могли продлить ее дальше из-за нехватки средств", — отметил представитель ВПП.