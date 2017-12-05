ГП Украины дала Саакашвили сутки для добровольной явки к правоохранителям

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко дал 24 часа бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, чтобы явиться к следователю Службы безопасности страны. Генпрокурор пригрозил, что иначе правоохранители "сделают все необходимое, чтобы политик явился к следователю".

Саакашвили в свою очередь опроверг обвинения в содействии участникам преступных организаций, а также в связях с экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением. Он заявил, что намерен оставаться вместе с митингующими возле здания Верховной рады в Киеве, а также призвал жителей города присоединиться к акции протеста.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков и пришли вместе с политиком к Верховной раде, где потребовали импичмента президента и отставки руководства генпрокуратуры и СБ Украины.

Вызов на допрос



В ходе отчета в Верховной раде по ситуации с Саакашвили генпрокурор Украины заявил, что политик сейчас находится в статусе "человека, который убежал из-под стражи".

Он дал Саакашвили ровно сутки, чтобы тот добровольно явился в правоохранительные органы, либо силовики "сделают все необходимое, чтобы политик явился к следователю".

Луценко добавил, что в случае добровольной явки следователь официально вручит Саакашвили подозрение в совершении преступления.

"Через 24 часа вся правоохранительная система Украины сделает все возможное, чтобы Саакашвили явился к следователю для предъявления подозрения… Считаю, что приход к следователю завтра с 09.00 (10.00 мск) в СБУ лично Саакашвили лишит страну лишних потрясений. Призываю Саакашвили проявить мужество и ответственность за свои слова", — сказал генпрокурор, выступая во вторник в парламенте.

Вместе с тем РИА Новости пока не удалось узнать, планирует ли Саакашвили добровольно явиться к правоохранителям.

Представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко также заявил, что ведомство просит Национальную полицию объявить Саакашвили в розыск. Однако пока в базе разыскиваемых МВД лиц Саакашвили нет.

Требования Саакашвили



После освобождения от силовиков Саакашвили пришел на митинг возле Верховной рады Украины. Он опроверг все обвинения правоохранителей в свой адрес. "Это все ложь, они все врут как всегда", — заявил Саакашвили.

Политик выразил благодарность людям, которые помогли ему освободиться от правоохранителей. Он отметил, что эти "люди спасли ему жизнь" и поэтому теперь она принадлежит украинскому народу и Украине в целом.

Саакашвили также потребовал от генпрокурора Луценко и всего руководства СБ Украины уйти в отставку.

"Мы требуем немедленной отставки чудовища и предателя Луценко… а также увольнения руководства СБУ, которая исполняла эти преступные приказы", — сказал он.

Кроме того, Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко сложить с себя полномочия, а митингующих "не сдаваться и требовать импичмента президента".

Саакашвили также заявил о намерении остаться с митингующими возле здания украинского парламента в палаточном городке. Он сообщил, что его соратники из разных регионов уже едут в Киев, чтобы поддержать его.

Расследование побега



Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по факту силового освобождения Саакашвили и передала его на расследование в СБУ.

"Мы возбудили (дело – ред.) по части 2 статьи 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, если оно воспрепятствовало предотвращению преступления или задержанию лица, которое его совершило) Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование будет проводить главное управление СБ Украины в Киеве и Киевской области", — заявила РИА Новости представитель прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В прокуратуре уточнили, что также возбудили дело против депутатов. "Прокуратурой города Киева начато уголовное производство по факту препятствования народными депутатами Украины действиям правоохранителей, которые проводили задержание Михаила Саакашвили", — написал Лысенко во вторник на своей странице в Facebook.

Согласно УК Украины, за соответствующее преступление предусмотрено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения воли на срок до четырех лет.

Украинская полиция заявила о задержании девяти человек, причастных к силовому освобождению Саакашвили. Все они доставлены в районные участки полиции.

Международное внимание



Евросоюз заявил, что внимательно следит за развитием ситуации на Украине вокруг Саакашвили.

"Мы в курсе событий, мы следим за ними и надеемся, что все будет происходить в правовом поле, что не будут нарушены никакие права всех, кого это следствие касается, все должно быть в правовом поле", — сказал РИА Новости пресс-атташе представительства ЕС в Киеве Девид Стулик.

Он отметил, что представительство ЕС на Украине будет продолжать следить за ситуацией. "Где и как это будет, будет зависеть от последующих шагов, но следить будем обязательно",- подчеркнул Стулик.

В посольстве США в Киеве также заявил, что следят за развитием ситуации.

"Мы знаем, что господин Саакашвили был задержан, и в центре Киева продолжаются протесты. Мы призываем стороны разрядить напряжение и избегать насилия. Мы пристально следим за ситуацией и ожидаем, что следствие будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины", — говорится в заявлении посольства США в Киеве в Twitter.

Вероятность повторного задержания



По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, вероятность повторного задержания Саакашвили низкая, но она сохраняется.

"Оно (задержание – ред.) возможно и сейчас, риск остается, хотя он ниже чем, например, вчера. Потому что пойти на повторное задержание (Саакашвили – ред.) – это пойти на явную эскалацию и, мне кажется, что в данной ситуации на это плохо посмотрят не только западные партнеры и украинское общество, но и партнеры (президента Украины Петра Порошенко – ред.) по коалиции, тот же "Народный фронт". Поэтому вероятность задержания ниже, но она сохраняется", — сказал Бортник РИА Новости.

По его мнению, ситуация, которая сложилась вокруг задержания Саакашвили, выгодна украинским олигархам и оппозиционным политическим группам, так как во вторник "был еще один признак слабости президента Порошенко, когда протестующим удалось отбить Саакашвили у силовиков". Политолог считает, что сложившаяся ситуация выгодна и самому Саакашвили, так как он "заполонил информационную повестку дня и трансформировал маленький протест в достаточно серьезный митинг".

Кроме того, Бортник не исключает, что сложившаяся ситуация может быть выгодна и США в связи с ухудшением украинско-американских отношений из-за скандала вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины.

"К чему это все приведет, на самом деле, решающими будут ближайшие часы. Если протестующим удастся добиться от парламента существенных подвижек в части принятия закона об импичменте, в части создания антикоррупционного суда, тогда тренд протеста может привести к досрочным выборам", — сказал Бортник, добавив, что в противном случае акция вернется "в хроническую форму" до следующих выходных.

Задержание Саакашвили в Киеве. Онлайн-репортаж >>