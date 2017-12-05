ГПУ обещает, что все судебные процессы над Саакашвили будут открытыми

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал обеспечить открытость всех судебных процессов над экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошли обыски, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков и пришли вместе с политиком к Верховной раде, где потребовали импичмента президента и отставки руководства Генпрокуратуры и Службы безопасности.

"Я гарантирую, что все судебные процессы над Михаилом Саакашвили будут открытыми и с соблюдением всех процедур", — заявил Луценко, выступая с парламентской трибуны во вторник.

Украина будет соблюдать нормы европейского права, подчеркнул генпрокурор.

В Службе безопасности Украины ранее сообщили, что Саакашвили был задержан в рамках уголовного дела по части первой статьи 256 УК "содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Генпрокурор Украины заявлял, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили назвал ложными эти обвинения.

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