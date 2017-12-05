Сторонники Саакашвили требуют принятия Радой закона об импичменте

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, собравшиеся на митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве, требуют принятия парламентом во вторник законопроекта об урегулировании процедуры импичмента, заявил один из лидеров партии Саакашвили "Движение новых сил", внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков. Колонна активистов вместе с Саакашвили пришла к зданию парламента.

"Такой законопроект зарегистрирован, и мы требуем, чтобы Рада сегодня неотложно приняла этот законопроект", — сказал Деревянко со сцены на митинге. Его одобрительно поддержали все собравшиеся. Одна из активисток со сцены пригрозила, что если парламент не примет этот закон, активисты "заставят" Верховную раду это сделать.

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