Посольство США призывает избегать насилия в ситуации с Саакашвили

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Посольство США в Киеве заявило, что следит за ситуацией вокруг задержания бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, призывает стороны разрядить напряжение и избегать насилия, ждет оперативного расследования дела против политика.

"Мы знаем, что господин Саакашвили был задержан, и в центре Киева продолжаются протесты. Мы призываем стороны разрядить напряжение и избегать насилия. Мы пристально следим за ситуацией и ожидаем, что следствие будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины", — говорится в заявлении посольства в Twitter.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков. Колонна активистов вместе с Саакашвили пришла к зданию парламента.

Задержание Саакашвили в Киеве. Онлайн-репортаж >>