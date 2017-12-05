Здание Рады взяли под усиленную охрану

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Правоохранители взяли под усиленную охрану здание Верховной рады Украины в Киеве, где собрались сторонники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Центральный вход в Раду охраняют несколько шеренг нацгвардейцев и полиции. Также к парламенту подогнали пожарную машину.

Ранее Саакашвили вместе со своими сторонниками пришел к Верховной раде Украины в Киеве, где планируют провести митинг. Он готовится выступить перед собравшимися, активисты скандируют "Банду долой". Организаторы акции протеста планируют со сцены объявить план дальнейших действий.

Ранее после освобождения из автомобиля правоохранителей Саакашвили заявил, что вместе с соратниками идет к парламенту Украины требовать импичмента президента.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков.

Задержание Саакашвили в Киеве. Онлайн-репортаж >>