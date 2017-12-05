НАТО не намерена сворачивать миссию в Косово, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 5 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не намерена выводить свою миротворческую миссию из Косово, ситуация в крае требует натовского присутствия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"У нас нет планов уходить из Косово, KFOR играет важную роль и способствует стабильности и безопасности Косово. Наша миссия основана на условиях, что означает, что сокращение численности должно быть основано на изменении ситуации на месте", — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста о возможности вывода натовского контингента из Косово в связи с недовольством косовских политиков, считающих KFOR препятствием для создания армии.

По его словам, "это не стоит на повестке дня сейчас". "Потому что наша оценка ситуации на месте подчеркивает необходимость сохранить присутствие НАТО в Косово", — заявил генсек.

Комментируя перспективы создания косовских вооруженных сил, генсек заявил, что "любые изменения мандата сил безопасности Косово должно делаться в соответствии с (косовской) конституцией".

Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после вывода сербских войск и полиции из Косово и Метохии.