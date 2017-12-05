Порошенко мог ограничить "уличную активность" Саакашвили, считает политолог

Михаил Саакашвили на крыше здания во время обыска его квартиры в Киеве

Михаил Саакашвили на крыше здания во время обыска его квартиры в Киеве

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко мог дать команду относительно ограничения "уличной активности" экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили после воскресного марша за импичмент Порошенко, в котором приняли участие несколько тысяч человек, считает политолог Михаил Погребинский.

Во вторник утром в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. Затем сторонники Саакашвили силой освободили его из микроавтобуса силовиков. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве были проплачены окружением экс-президента Виктора Януковича, и в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине.

"Саакашвили перешел со своей воскресной акцией-демонстрацией, в которой приняли участие несколько тысяч людей, красную черту для президента (Украины – ред.), которого при одном упоминании фамилии Саакашвили бросает в дрожь от ненависти. Я думаю, что была дана команда… (чтобы) что-то там "нарыли", — сказал РИА Новости Погребинский. По его мнению, Порошенко скорее всего посчитал, что Саакашвили для него представляет прямую угрозу.

Вместе с тем, по словам политолога, сейчас принято решение ограничить участие экс-президента Грузии в акциях протеста, чтобы снизить его "уличную активность".

Политолог считает, что заявлениям прокуратуры относительно финансирования акций протеста, организованных Саакашвили, украинским бизнесменом Курченко необходимо искать подтверждение. "Я не исключаю, что Курченко заинтересован… Я не исключаю, что этот молодой парень мог как-то финансировать любых врагов власти", — сказал Погребинский.

Он также уверен, что "без объединения всех врагов Порошенко никакой опасности для режима Порошенко организовать нельзя". Вместе с тем, по его мнению, задержание Саакашвили не повлечет за собой массовых акций протеста в Киеве и по Украине.

В воскресенье в центре Киева прошли организованные Саакашвили марш и митинг за импичмент президента Украины. По данным полиции, в митинге приняли участие около 2,5 тысячи человек.

Задержание Саакашвили в Киеве. Онлайн-репортаж >>