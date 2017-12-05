Аваков призвал Саакашвили не провоцировать беспорядки

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обязан подчиниться закону, ответить на предъявленные обвинения и не провоцировать беспорядки.

Любой конфликт имеет только законный путь разрешения — пока не будет решения суда — все происходящее не найдет решения. Саакашвили обязан подчинится требованиям закона, пройти законную процедуру и ответить на предьявленные обвинения, а не провоцировать кровь и столкновения! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 5 декабря 2017 г.

​Во вторник утром Саакашвили задержали правоохранители по делу о "содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности", однако сторонники силой освободили политика, сейчас они движутся к парламенту. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве были проплачены окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине.

Задержание Саакашвили в Киеве. Онлайн-репортаж >>