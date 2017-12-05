Сторонники Саакашвили обмануты его фальшивыми лозунгами, заявил Луценко

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили обмануты его фальшивыми лозунгами, призвал посмотреть видео, разоблачающее политика.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Януковича. При этом во время обыска Саакашвили забрался на крышу восьмиэтажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину в центре Киева. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили, машина с ним остается заблокированной в центре города, активисты возле нее возводят баррикады. На место время от времени подтягиваются дополнительные отряды силовиков.

"Я бы хотел, чтобы это аудио и видео слышали и видели те, кто сейчас препятствуют Службе безопасности Украины выполнять свою конституционную обязанность — задерживать людей, которые подозреваются в особо тяжких преступлениях против украинского государства. Думаю, что тем, кто был обманут фальшивыми лозунгами Саакашвили и его ближайшего окружения, следует сейчас слышать и видеть то, что зафиксировано во время санкционированных судом съемок СБУ", — сказал Луценко на брифинге во вторник.

Луценко заявил на брифинге во вторник, что акции, организованные экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, были проплачены окружением экс-главы украинского государства Виктора Януковича, их целью было свержение государственной власти на Украине. По его словам, деятельность команды Саакашвили финансировали представители Януковича, в частности, украинского бизнесмена Сергея Курченко, и соратники Саакашвили получили 500 тысяч долларов.

После этого заявления генпрокуратура Украины обнародовала аудио и видео доказательства, которые якобы свидетельствуют о финансировании акций Сааакашвили со стороны Курченко.

Задержание Саакашвили в Киеве. Онлайн-репортаж >>