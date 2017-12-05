Эрдоган: Турция не позволит создать "террористическое государство" курдов

АНКАРА, 5 дек – РИА Новости. Турция не потерпит создания у своих границ "террористического государства" сирийских курдов при поддержке США, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

Как сообщил на прошлой неделе глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, президент США Дональд Трамп заверил по телефону Эрдогана, что дал указание прекратить поставку американского оружия силам самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает террористической организацией, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).

"Мы видим очевидный план США, направленный против нас. Создается террористический коридор на севере Сирии. Почему туда поступает американское оружие, раз там уже не осталось ИГ*? Против кого оно будет использовано? Против Ирана, Турции, России? Мы не будем молча наблюдать, как кто-то в США пытается создать у нас под боком террористическое государство", — заявил Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, Турция ранее "действовала осторожно, чтобы не нанести вред персоналу тех сил, которые считали своими друзьями", но в ближайшее время полностью уничтожит "сирийские ответвления террористической организации РПК".

* Террористическая организация, запрещенная в России