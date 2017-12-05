Генпрокурор Украины рассказал, что паспорт Саакашвили нашли у его соратника

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Украинский паспорт бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который политик объявил украденным, был найден у его соратника, заявил во вторник генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Ранее Саакашвили заявил, что его паспорт был украден у него при пересечении украинско-польской границы. Позднее он утверждал, что его паспорт находится у президента Украины.

"Вчера во время обысков в помещениях, где жил Северион Дангадзе в Киеве, выявлено много необходимых для следствия материалов, в том числе злополучный паспорт гражданина Украины Саакашвили, который, по его словам, находился или у президента Украины, или у главы МВД Украины",- заявил генпрокурор на брифинге.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса.