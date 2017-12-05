КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте.
По его словам, генпрокуратура намерена объявить подозрения Саакашвили в сотрудничестве с преступными организациями.
Луценко отметил, что ему тяжело дается пресс-конференция в отношении Саакашвили, так как экс-президент Грузии был если не его другом, то товарищем по двум украинским "майданам".
"Враги не изменяют, изменяют всегда свои. Я как мог публично поддерживал законную позицию, которая защищала права Саакашвили, и когда он был гражданином (Украины — ред), и когда он стал апатридом", — добавил Луценко.
В СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.