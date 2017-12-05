Михаил Саакашвили на крыше здания во время обыска его квартиры в Киеве. 5 декабря 2017

Михаил Саакашвили на крыше здания во время обыска его квартиры в Киеве. 5 декабря 2017

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте.

"Мы намерены завтра в суде ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте", — сказал Луценко на брифинге во вторник.

По его словам, генпрокуратура намерена объявить подозрения Саакашвили в сотрудничестве с преступными организациями.

Луценко отметил, что ему тяжело дается пресс-конференция в отношении Саакашвили, так как экс-президент Грузии был если не его другом, то товарищем по двум украинским "майданам".

"Враги не изменяют, изменяют всегда свои. Я как мог публично поддерживал законную позицию, которая защищала права Саакашвили, и когда он был гражданином (Украины — ред), и когда он стал апатридом", — добавил Луценко.

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве были проплачены окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине.

В СБУ сообщили, что Саакашвили предъявлены подозрения по первой части статьи 256 Уголовного кодекса Украины — "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется допрос политика. Данный пункт предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.