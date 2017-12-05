Порошенко не вмешивается в дело Саакашвили, заявил полпред главы Украины

КИЕВ, 5 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко полностью полагается на действия и выводы силовых структур в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и не может вмешиваться в дела правоохранительных органов, заявила во вторник представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.

"Петр Алексеевич полностью полагается на действия и выводы соответствующих силовых структур, в полномочия которых находится квалификация этого нарушения, если оно есть, доказательства этого нарушения и представление его в суде. Президент не может вмешиваться ни в один из вопросов силовых органов. Президент находится над ситуацией, он является гарантом конституции и соблюдения прав, поэтому все будет зависеть от того, насколько качественно будут представлены обвинения", — сказала Луценко журналистам в Раде, отвечая на вопрос, есть ли у президента оценка событий вокруг задержания Саакашвили.

По ее словам, Порошенко не может выступать субъектом этого процесса, так как считает, что все правоохранительные органы должны быть независимыми. Она добавила, что никакого общения по этой ситуации ни с фракцией президента в Раде, ни с силовиками не будет, чтобы не проявлять "никакой заинтересованности".

Во вторник утром в квартире Саакашвили прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину и пробили колеса. До сих пор правоохранителям не удается вывезти Саакашвили. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве были проплачены окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти на Украине.