"Исторический день": хуситы прокомментировали гибель экс-президента Йемена

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Лидер шиитских повстанцев-хуситов поздравил своих сторонников с гибелью экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха, назвав этот день "исключительным и историческим".

"В этот исключительный и исторический день поздравляю всех сыновей нашего дорогого народа… Заговор полностью сокрушен", — заявил Абд аль-Малик аль-Хуси в эфире канала Al-Masirah.

Хуситы из движения "Ансар Алла" в понедельник заявили, что бывший президент Йемена Али Салех убит в ходе перестрелки. На опубликованном ими видео видно окровавленное тело человека, похожего на экс-главу государства. Позже партия Салеха подтвердила его гибель.

Ссора союзников

Хуситы с 2014 года ведут войну против действующего правительства Йемена, которое поддерживает коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Одним фронтом с повстанцами выступали сторонники Салеха. Однако на прошлой неделе отношения союзников ухудшились — по некоторым сообщениям, они не поделили контроль над крупнейшей мечетью в Сане, которая была построена по приказу самого Салеха и которая даже носила его имя — Ас-Салех.

На улицах столицы начались столкновения, телеканал Sky News Arabia сообщает о 245 погибших. Лояльные экс-президенту силы установили контроль над большей частью столицы. Саудовская коалиция приветствовала ссору в лагере своих противников.

Хуситы несколько дней отслеживали перемещения Салеха, надеясь его арестовать. В понедельник при попытке задержания между хуситами и охраной экс-президента началась перестрелка. Салех был убит пулей в голову, когда он вышел из машины из-за начавшейся стрельбы. С ним погибли несколько сопровождающих, другие были задержаны.

История конфликта в Йемене

Группировка "Ансар Алла" действует а Йемене с 1994 года, она представляет собой вооруженную шиитскую организацию, первоначально контролировавшую небольшую часть территории на севере страны. Члены организации являются сторонниками самопровозглашенного "имама" Абдель Малека аль-Хуси.

В середине августа 2014 года в Йемене начались организованные хуситами антиправительственные протесты, которые привели к столкновениям с силами безопасности. После целой серии неудачных попыток диалога с режимом президента Абд Раббу Мансура Хади, хуситы в начале 2015 года предприняли массированное наступление на крупнейшие йеменские города, включая столицу Сану, и захватили большую территорию страны. Хади был фактически отстранен от власти. Президент сначала сбежал из Саны в Аден, где основал временную резиденцию, а затем был вынужден покинуть страну.

Повстанцам противостоят армейские части, сохранившие верность президенту Хади, и добровольцы-сунниты из местных племен.