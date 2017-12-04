В случае войны в Европе, Литва будет уничтожена, заявил Жириновский

ВИЛЬНЮС, 4 дек – РИА Новости. В эксклюзивном интервью Sputnik Литва кандидат в президенты России, лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский заявил, что в случае войны Прибалтика попадет в зону риска; но выход есть: убрать натовские войска и принять нейтральный статус.

По словам Жириновского, "те страны, которые разместят у себя американские системы ПРО, "в случае большой европейской войны могут быть уничтожены, потому что никто не потерпит, чтобы оттуда исходила прямая угроза для России".

Лидер ЛДПР считает, что Россия могла бы предупредить о возможности удара по территориям, где размещаются готовые к нападению войска НАТО.

"А власти прибалтийских стран, Польши, Украины сами требуют, чтобы у них было размещено больше натовских войск. А там, где войска, возможна и война. И в случае войны, конечно, происходят бомбардировки и взаимное уничтожение противостоящих группировок", — подчеркнул Жириновский.

По его мнению, они сами ставят себя в зону риска, размещая на своей территории большое количество натовских войск и, особенно, бронетехники.

"Ведь это не оборонительные войска, а наступательные, и перед ними вполне может быть поставлена задача нападения на Россию. Более того, там уже проводятся учения, отрабатываются приемы работы с русским населением", — заявил политик.

Он сделал вывод, что силы НАТО прорабатывают конкретные планы по захвату российских приграничных территорий.

"И после этого они еще хотят, чтобы мы спокойно на это смотрели", — возмутился Жириновский.

Парламентарий заявил, что балтийским странам, в том числе Литве, нужно подумать, какую позицию им занять. По его мнению, им не стоило "лезть в НАТО", а надо было занять нейтралитет, как это делает Финляндия или Швейцария.

"В этом случае им точно ничего не угрожает", — заключил Жириновский.

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