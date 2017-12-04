Бывший глава Союза журналистов Казахстана вышел из колонии по УДО

АЛМА-АТА, 4 дек — РИА Новости. Экс-глава Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев, осужденный на шесть лет колонии за мошенничество и уклонение от уплаты налогов, в понедельник вышел из колонии в соответствии с решением суда об условно-досрочном освобождении.

Суд города Капшагай Алма-Атинской области Казахстана 16 ноября удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Матаева. У ворот колонии в Алма-Атинской области Матаева встречали родные, представители прессы и общественных организаций.

В октябре 2016 года суд приговорил Матаева, обвинявшегося в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов, к шести годам колонии с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие должности. Его сыну, возглавляющему информационное агентство "КазТАГ", суд назначил наказание в виде пяти лет колонии с конфискацией имущества и также запретил ему пожизненно занимать руководящие должности.

В апреле текущего года в соответствии с законом "Об амнистии в связи с 25-летием независимости Казахстана" неотбытая часть срока наказания 63-летнему Матаеву была сокращена наполовину.