БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО признает за Сербией суверенное право принимать решения по созданию российско-сербского гуманитарного центра и по проведению совместных учений с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сербии самой предстоит принимать решение по гуманитарному центру России. Я знаю, что Сербия проводила военные учения с Россией, но они также проводили учения с солдатами НАТО. Мы уважаем суверенные решения, потому что Сербия – суверенная страна", — сказал Столтенберг журналистам.