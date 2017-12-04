НАТО не обсуждает вступление Сербии в альянс, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не обсуждает возможность вступления Сербии в альянс, страна приняла решение о нейтралитете, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Переговоры о вступлении Сербии в НАТО не ведутся, потому что Сербия ясно заявила, что она не намерена вступать в НАТО", — сказал Столтенберг журналистам.