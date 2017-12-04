Назначен новый пресс-секретарь президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 4 дек — РИА Новости. Экс-руководитель информационной службы Государственного налогового комитета Узбекистана Комил Алламжонов назначен пресс-секретарем президента страны Шавката Мирзиеева, сообщил РИА Новости в понедельник представитель аппарата главы государства.

"Указом президента Комил Алламжонов назначен пресс-секретарем — заместителем руководителя исполнительного аппарата главы государства", — сообщил собеседник агентства. Ранее Алламжонов занимал должность руководителя информационной службы Государственного налогового комитета республики.

Представитель аппарата сообщил, что указанная должность введена в структуру аппарата главы государства вместо упраздненной — заместителя государственного советника — руководителя пресс-службы президента.

Мирзиеев в августе уволил Асаджона Ходжаева с поста руководителя пресс-службы президента, занимавшего его с марта этого года. По данным СМИ, Ходжаев был отстранен из-за допущенных недостатков в освещении музыкального фестиваля "Мелодии Востока", который состоялся в те дни в Самарканде.