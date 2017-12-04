В Казахстане два человека погибли при опрокидывании автобуса

АЛМА-АТА, 4 дек — РИА Новости. Два человека погибли, ещё 10 госпитализированы при опрокидывании автобуса на трассе в Алма-Атинской области Казахстана, сообщает областная полиция.

"Дорожная авария произошла сегодня, в 8 часов утра (05.00 мск), на 62 км автодороги "Алматы-Бишкек". Согласно поступившей информации, в ДТП погибли два человека. В больницу села Узынагаш с различными травмами сейчас доставлено десять человек, среди которых один несовершеннолетний. На месте происшествия продолжают работать полицейские" – информирует полиция.

По информации ведомства, автобус, в котором находилось 43 человека, направлялся из Шымкента в Алма-Ату. По предварительной версии, водитель автобуса допустил опрокидывание, не справившись с управлением.

По факту ДТП уже идет расследование.