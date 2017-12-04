Эрдоган обвинил США в попытке наказать Турцию

АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. США хотят наказать и дискредитировать Турцию, поскольку она не подчиняется навязанным ей извне сценариям, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Они (США — ред.) пытаются наказать, осудить и дискредитировать нас, потому что мы не следуем их сценариям, которые очевидны и реализуются с помощью соавторов в нашей стране. Они делают это с FETÖ (организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена — ред.). Но они должны знать, что не смогут обмануть нас", — заявил Эрдоган, выступая перед активистами правящей Партии справедливости и развития в городе Агры. Трансляцию вел телеканал NTV.

Глава государства также обвинил Вашингтон в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. "Частью этого сценария являются суды против граждан Турции в США… Этот поток нападок, лжи и клеветы в наш адрес – часть единого сценария, нацеленного на то, чтобы поставить страну на колени и внести раскол в наше общество. Все эти попытки закончатся провалом", — добавил он.

Ранее Эрдоган обвинял США в том, что они пытаются под видом борьбы с терроризмом установить нужные им порядки на Ближнем Востоке. Он также утверждал, что Вашингтон оказывает финансовую поддержку "Исламскому государству"* и может быть причастен к выводу террористов из сирийского города Ракка, который был взят "Сирийскими демократическими силами", поддерживаемыми США.

* Террористическая организация, запрещенная в России.