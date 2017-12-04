Год президентства Мирзиеева в Узбекистане: подбор кадров, дружба с соседями

ТАШКЕНТ, 4 дек – РИА Новости. Год назад в Узбекистане прошли выборы президента, где победу предсказуемо одержал премьер-министр Шавкат Мирзиеев, набрав 88,61% голосов. Заявив о намерении продолжить дело первого президента Ислама Каримова, новый глава страны взял курс на "перезагрузку" практически во всех сферах жизни и деятельности в стране.

Мирзиеев, пробывший на посту премьера тринадцать лет, должен был провести транзит власти без каких-либо социальных волнений после того, как 2 сентября 2016 года первый президент Узбекистана, возглавлявший советскую республику, а затем и независимую страну с 1989 года, скончался от инсульта.

Программа на ближайшие пять лет президентства была изложена новым главой государства в его речи на инаугурации, которая затем трансформировалась в объемный документ "Стратегия действий по дальнейшему развитию республики на 2017-2021 годы" и касается почти всего спектра проблем современного Узбекистана: от ЖКХ и бизнеса до вопросов религии и внешней политики.

Кадровые рокировки



В первый год президентства Мирзиеев подписал более сотни указов и постановлений, вносящих изменения в решения первого президента Узбекистана, а также произвел серьезные перестановки в правительстве и органах власти в регионах. После очередной волны перетасовки в конце ноября стало очевидным, что на многие государственные посты пришли люди, в значительном числе не старше 35-40 лет.

В списках новых назначенцев есть и вчерашний студент, и популярный эстрадный певец, а, к примеру, министр здравоохранения пересел в кресло руководителя Торгово-промышленной палаты. В некоторых ведомствах смена руководства произошла уже не один раз.

"Все это говорит о том, что для Мирзиеева главным в кадровом вопросе становится достижение результата, просеивание управленческого ресурса, а не расстановка фигур на политическом паркете в соответствии с интересами групп влияния", — считает местный политический эксперт Фарход Миршарипов.

Конвертация бизнеса



Значительные перемены происходят в бизнесе: отменены внеплановые проверки предприятий, появился бизнес-омбудсмен, еженедельно на селекторе Мирзиеев отчитывает членов правительства за выявленные ошибки, просчеты, факты притеснения и волокиты в бизнес-среде. В ноябре свою работу в республике возобновил Европейский банк реконструкции и развития, свернувший свою деятельность в 2005 году из-за отсутствия прогресса экономических и социальных реформ в Узбекистане.

Новый президент поставил перед правительством задачу к 2025 году войти в топ-20 рейтинга стран Doing Business по степени простоты ведения предпринимательской деятельности, поднявшись с нынешней 87-й строчки. Главное достижение в первый год президентства Мирзиеева в экономической сфере — открытие в сентябре свободной конвертации национальной валюты, сума. С середины 90-х годов в республике существовала практика множественности валютных курсов, допуск к валюте имел неширокий круг компаний и бизнесменов, а фраза "черный рынок" была под запретом в СМИ.

После почти двукратной девальвации сума власти констатируют рост инфляции, простые люди ждут повышения цен на продукты и товары. Правительство впервые обнародовало данные о золотовалютных резервах (26 миллиардов долларов в начале ноября) и гарантирует, что причин для ажиотажа и скупки товаров в магазинах не будет.

"Нынешняя мировая конъюнктура благоволит властям Узбекистана, торговля с основными партнерами — Россией, Китаем и Казахстаном — растет. Но валютная реформа — это только первый шаг, нужны структурные изменения экономики", — отмечает аналитик Central Asia Investments Ильхат Тушев.

В атмосфере доверия



Во внешнеполитической сфере новый узбекский лидер сумел за прошедший год разморозить отношения с ближайшими соседями — Киргизией и Таджикистаном. "Нам реально удалось создать новую политическую атмосферу в регионе, значительно повысить уровень политического доверия с соседями, выйти на прорывные результаты во многих сферах сотрудничества", — считает министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

В октябре вступил в силу узбекско-киргизский договор о об урегулировании 85% линии госграницы между двумя странами, открылись новые КПП и автодороги на границе с Казахстаном, авто- и железнодорожный мосты на узбекско-тукрменской границе. Трудно было раньше представить телесюжеты, где во время визита президента Узбекистана в Туркмению лидеры двух стран вместе катаются на велосипедах, или фото пожимающих друг другу руки президентов Узбекистана и Таджикистана "на полях" международного саммита в Эр-Рияде.

Стараясь выдерживать существующий баланс в отношениях с крупнейшими политическими державами — Россией, Китаем и США, Мирзиеев в этом году посетил все три страны. Визит в Москву в апреле завершился подписанием самого крупного пакета двусторонних документов на общую сумму 16 миллиардов долларов — от топливно-энергетического сектора до высоких технологий и здравоохранения.

Правительства РФ и Узбекистана подписали соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной трудовой деятельности на территории России, которое должно снять нередко возникающую напряженность в сфере трудовой миграции. Офицеры узбекской армии вновь отправились на учебу в военные вузы РФ, в октябре на узбекском полигоне Фориш после 12-детней паузы прошли совместные военные учения, началась закупка российской военной техники.

Против терроризма — борьбой за умы



В наследство Мирзееву досталась и проблема религиозного экстремизма, которая решалась его предшественником жестко и без каких-либо компромиссов. Выяснилось, что более семнадцати тысяч граждан Узбекистана числятся в списках членов религиозно-экстремистских течений. В этом году исполнителями трех громких терактов — в новогоднюю ночь в Стамбуле, в апреле в Стокгольме и в ноябре в Нью-Йорке, стали выходцы из Узбекистане. После трагедии на Манхэттене представители Белого дома поспешили заявить, что могут включить Узбекистан в список стран, гражданам которых запрещен въезд в США.

Мирзиеев на 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что силовые методы борьбы с терроризмом себя не оправдывают, важнейшей задачей стала борьба за умы людей, в первую очередь молодежи. Президент инициировал создание новых исламских центров в стране, которые займутся решением этой задачи. Узбекистан также возобновил диалог с правозащитниками из Human Rights Watch, а специальный докладчик ООН по вопросу о свободе религии Ахмед Шахид впервые посетил колонию "Жаслык" на северо-западе республики, где содержатся около 700 заключенных, главным образом, по обвинению в терроризме и религиозном экстремизме.

Глава Узбекистана в ходе своих поездок в регионы также предостерег от продолжения практики исключения из общественной жизни родственников тех, кто связал свою жизнь с экстремистской деятельностью. По данным СМИ, уже 16 тысяч человек из "черного списка" вернулись к нормальной жизни. При этом президент выразил твердую готовность лишать гражданства Узбекистана лиц, участвующих в экстремистских религиозных организациях и не желающих вставать на путь исправления.

Смена имиджа власти



Жители Узбекистана, не вдаваясь в детали внешнеполитических коллизий, видят в сближении политиков и переменах в экономике возможность жить в достатке и чаще посещать другие страны. С 1 января 2019 года сделать это будет проще: Мирзиеев отменил рудимент советской паспортной системы — стикер (разрешительная наклейка на два года), разрешающий выезд за границу, взамен появятся зарубежные паспорта сразу на десять лет.

По данным центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение"), Мирзиеев за прошедший первый год его руководства страной пользуется доверием у 93,1% населения республики. По данным опроса, 90,2% респондентов считают, что политика, проводимая президентом страны, в полной степени оправдала надежды и ожидания населения.

Мирзиеев объявил 2017 год "Годом диалога с народом и интересов человека" и открыл виртуальную приемную, демонстрируя линию на прямую связь с простыми людьми. В более миллиона поступивших обращений проблемы самые разные: от просьб помочь купить автомобиль и получить жилье до жалоб на чиновников, судей, сотрудников правоохранительных органов. Люди стали осваивать не только инициативу, предложенную сверху, но и такой эпистолярный жанр, как коллективная петиция.

Президент и сам меняет стандартное для местной медийной традиции восприятие первого лица, его имиджа. Новый президент, фото которого еще несколько лет назад с трудом можно было найти в интернете, открыл свои страницы в Facebook и Telegram. На церемонию пуска одной из развязок в Ташкенте глава государства приехал за рулем собственного седана бизнес-класса Chevrolet Malibu, а во время посещения праздничных мероприятий он всегда в ряду со зрителями.

Глава Узбекистана пока еще ни разу не провел пресс-конференцию и даже не дал "живое" интервью. Как говорят в его окружении, новый лидер не закрывается, а просто хочет выступить уже с конкретными первыми результатами его президентства, рассказать об уже завершенных первых проектах. Возможно, первая встреча с журналистами также пройдет под знаком новизны и перемен, которые сегодня начались в Узбекистане.