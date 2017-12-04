Год президентства Мирзиеева в Узбекистане: подбор кадров, дружба с соседями

ТАШКЕНТ, 4 дек – РИА Новости. Год назад в Узбекистане прошли выборы президента, где победу предсказуемо одержал премьер-министр Шавкат Мирзиеев, набрав 88,61% голосов. Заявив о намерении продолжить дело первого президента Ислама Каримова, новый глава страны взял курс на "перезагрузку" практически во всех сферах жизни и деятельности в стране.
Мирзиеев, пробывший на посту премьера тринадцать лет, должен был провести транзит власти без каких-либо социальных волнений после того, как 2 сентября 2016 года первый президент Узбекистана, возглавлявший советскую республику, а затем и независимую страну с 1989 года, скончался от инсульта.
Программа на ближайшие пять лет президентства была изложена новым главой государства в его речи на инаугурации, которая затем трансформировалась в объемный документ "Стратегия действий по дальнейшему развитию республики на 2017-2021 годы" и касается почти всего спектра проблем современного Узбекистана: от ЖКХ и бизнеса до вопросов религии и внешней политики.
Кадровые рокировки
В списках новых назначенцев есть и вчерашний студент, и популярный эстрадный певец, а, к примеру, министр здравоохранения пересел в кресло руководителя Торгово-промышленной палаты. В некоторых ведомствах смена руководства произошла уже не один раз.
"Все это говорит о том, что для Мирзиеева главным в кадровом вопросе становится достижение результата, просеивание управленческого ресурса, а не расстановка фигур на политическом паркете в соответствии с интересами групп влияния", — считает местный политический эксперт Фарход Миршарипов.
Конвертация бизнеса
Новый президент поставил перед правительством задачу к 2025 году войти в топ-20 рейтинга стран Doing Business по степени простоты ведения предпринимательской деятельности, поднявшись с нынешней 87-й строчки. Главное достижение в первый год президентства Мирзиеева в экономической сфере — открытие в сентябре свободной конвертации национальной валюты, сума. С середины 90-х годов в республике существовала практика множественности валютных курсов, допуск к валюте имел неширокий круг компаний и бизнесменов, а фраза "черный рынок" была под запретом в СМИ.
"Нынешняя мировая конъюнктура благоволит властям Узбекистана, торговля с основными партнерами — Россией, Китаем и Казахстаном — растет. Но валютная реформа — это только первый шаг, нужны структурные изменения экономики", — отмечает аналитик Central Asia Investments Ильхат Тушев.
В атмосфере доверия
В октябре вступил в силу узбекско-киргизский договор о об урегулировании 85% линии госграницы между двумя странами, открылись новые КПП и автодороги на границе с Казахстаном, авто- и железнодорожный мосты на узбекско-тукрменской границе. Трудно было раньше представить телесюжеты, где во время визита президента Узбекистана в Туркмению лидеры двух стран вместе катаются на велосипедах, или фото пожимающих друг другу руки президентов Узбекистана и Таджикистана "на полях" международного саммита в Эр-Рияде.
Правительства РФ и Узбекистана подписали соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной трудовой деятельности на территории России, которое должно снять нередко возникающую напряженность в сфере трудовой миграции. Офицеры узбекской армии вновь отправились на учебу в военные вузы РФ, в октябре на узбекском полигоне Фориш после 12-детней паузы прошли совместные военные учения, началась закупка российской военной техники.
Против терроризма — борьбой за умы
Глава Узбекистана в ходе своих поездок в регионы также предостерег от продолжения практики исключения из общественной жизни родственников тех, кто связал свою жизнь с экстремистской деятельностью. По данным СМИ, уже 16 тысяч человек из "черного списка" вернулись к нормальной жизни. При этом президент выразил твердую готовность лишать гражданства Узбекистана лиц, участвующих в экстремистских религиозных организациях и не желающих вставать на путь исправления.
Смена имиджа власти
По данным центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" ("Социальное мнение"), Мирзиеев за прошедший первый год его руководства страной пользуется доверием у 93,1% населения республики. По данным опроса, 90,2% респондентов считают, что политика, проводимая президентом страны, в полной степени оправдала надежды и ожидания населения.
Мирзиеев объявил 2017 год "Годом диалога с народом и интересов человека" и открыл виртуальную приемную, демонстрируя линию на прямую связь с простыми людьми. В более миллиона поступивших обращений проблемы самые разные: от просьб помочь купить автомобиль и получить жилье до жалоб на чиновников, судей, сотрудников правоохранительных органов. Люди стали осваивать не только инициативу, предложенную сверху, но и такой эпистолярный жанр, как коллективная петиция.
Глава Узбекистана пока еще ни разу не провел пресс-конференцию и даже не дал "живое" интервью. Как говорят в его окружении, новый лидер не закрывается, а просто хочет выступить уже с конкретными первыми результатами его президентства, рассказать об уже завершенных первых проектах. Возможно, первая встреча с журналистами также пройдет под знаком новизны и перемен, которые сегодня начались в Узбекистане.