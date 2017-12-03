В Баку покончил с собой экс-офицер МВД, причастный к убийству 11 человек

БАКУ, 3 дек — РИА Новости. Бывший старший оперуполномоченный главного управления угрозыска МВД Азербайджана Гаджи Мамедов, который возглавлял причастную к убийству 11 людей банду и получил пожизненный срок, покончил жизнь самоубийством, сообщает в воскресенье агентство АПА со ссылкой на прокуратуру Хазарского района.
В январе 2007 года суд признал виновными бывших высокопоставленных чиновников министерства внутренних дел Азербайджана в совершении серии тяжких преступлений, в том числе громких убийств и похищений граждан с целью получения выкупа. К пожизненному заключению были приговорены, в частности, Гаджи Мамедов, бывший заместитель начальника управления внутренней безопасности МВД Кямиль Садраддинов, бывший начальник главного управления угрозыска МВД Закир Насиров. Ряд членов банды получили от полутора до 15 лет лишения свободы.
Банда была раскрыта в начале 2005 года в ходе операции "Черный пояс", проведенной сотрудниками ныне ликвидированного министерства национальной безопасности. На суде была доказана причастность членов банды к убийству 11 человек и похищению людей.
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