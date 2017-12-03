Таджикистан требует от Афганистана расследования перестрелки на границе

ДУШАНБЕ, 3 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Таджикистана направило официальную ноту властям Афганистана, в которой потребовало провести тщательное расследование вооруженного инцидента, произошедшего в ночь на 2 декабря на территории района Шамисиддини Шохин (бывший Шуроабад).

МИД заявляет, что 2 декабря примерно в 19 часов (17.00 мск) в горной местности Навобод района Шамсиддин Шохин (бывшего Шуроабадского) "12 вооруженных контрабандистов, граждан Афганистана, незаконно перешли линию госграницы Таджикистан, где они были встречены таджикскими пограничниками, между ними произошла перестрелка". "Нарушители границы не отреагировали на требования пограничников сдаться и открыли огонь из оружия. В результате перестрелки командир погранотряда "Шураобод" полковник Хайриддин Ахтамов, возглавлявший операцию по задержанию нарушителей, геройски погиб. Четверо пограничников получили ранения", — говорится в ноте.

По данным Госкомитета нацбезопасности, в результате вооруженного инцидента было уничтожено три афганских контрабандиста, остальные скрылись на афганской территории. На месте происшествия обнаружено четыре автомата Калашникова и более 33 кг наркотиков.

Нота МИД была передана афганским властям в воскресенье во второй половине дня. В ней выражается надежда, что "афганские власти примут меры по задержанию виновников инцидента, которые скрылись на сопредельной территории, и что в соседней стране будут предприняты все меры по усилению охраны афганско-таджикской границы и по недопущению впредь подобных инцидентов".