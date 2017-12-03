Таджикистан требует от Афганистана расследования перестрелки на границе

ДУШАНБЕ, 3 дек – РИА Новости. Министерство иностранных дел Таджикистана направило официальную ноту властям Афганистана, в которой потребовало провести тщательное расследование вооруженного инцидента, произошедшего в ночь на 2 декабря на территории района Шамисиддини Шохин (бывший Шуроабад).
По данным Госкомитета нацбезопасности, в результате вооруженного инцидента было уничтожено три афганских контрабандиста, остальные скрылись на афганской территории. На месте происшествия обнаружено четыре автомата Калашникова и более 33 кг наркотиков.
Нота МИД была передана афганским властям в воскресенье во второй половине дня. В ней выражается надежда, что "афганские власти примут меры по задержанию виновников инцидента, которые скрылись на сопредельной территории, и что в соседней стране будут предприняты все меры по усилению охраны афганско-таджикской границы и по недопущению впредь подобных инцидентов".