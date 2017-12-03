Президент ЮАР заявил о возобновлении дипотношений с Марокко

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Президент ЮАР Джейкоб Зума заявил, что Претория восстановит дипломатические отношения с Рабатом, прерванные в 2004 году после того, как бывший южноафриканский лидер установил связи с Западной Сахарой.

"Марокко – африканская страна, и нам нужны отношения с ней", — сказал Зума в интервью газете City Press. "Как бы то ни было, у нас с ними никогда не было проблем, они первыми отказались от дипломатических отношений", — добавил он. По его словам, Марокко вернет своего посла в Преторию в качестве первого шага по восстановлению дипломатических связей двух стран.

Как отмечает газета, Зума и министр иностранных дел ЮАР Маите Нкоана-Машабане встретились с королем Марокко Мухаммедом VI в среду вечером, на полях саммита Европейского и Африканского союзов в Абиджане.

Возобновление отношений с Марокко стало возможным после того, как страна вернула себе членство в Африканском союзе (АС), подчеркнул президент ЮАР. Рабат вышел из АС в 1984 году после признания организацией Сахарской Арабской Демократической Республики.

В 2004 году Марокко отозвала своего посла из Претории в знак протеста против решения бывшего президента ЮАР Табо Мбеки об установлении дипломатических связей с Западной Сахарой.

Западная Сахара с 1884 года была испанской колонией, а в 1973 году там был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио). В 1975 году при активном давлении Марокко и Мавритании в Мадриде было подписано соглашение о передаче Испанией северной части Западной Сахары под юрисдикцию Марокко, а южной — Мавритании.

В 1976 году Полисарио провозгласил независимое государство Сахарская арабская демократическая республика (САДР). САДР в разное время была признана несколькими десятками государств мира, однако часть стран отказались позже от ее признания. ООН отказывается как от признания самопровозглашенной САДР, так и не признает аннексию этой территории Марокко и требует провести референдум о самоопределении. Марокко представила план создания автономии, тогда как Полисарио предлагает определить статус территории Западной Сахары на референдуме.

В апреле 2016 года СБ ООН в очередной раз продлил на год свою миссию по проведению референдума в Западной Сахаре, которая была учреждена в 1991 году для поиска решения проблемы.