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СМИ узнали об "опале" агента ФБР, расследовавшего "российское дело"

12:1103.12.2017
(обновлено: 12:14 03.12.2017)
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© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фотоСотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
© AP Photo / Louis Lanzano

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Исключенный из команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущей расследование "по делу РФ", сотрудник ФБР Питер Стрзок может быть отстранен и от других громких расследований, в том числе разбирательства о служебной переписке Хиллари Клинтон, сообщает телеканал Fox News.

Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Мюллер, ведущий расследование по так называемому "делу РФ", летом отстранил от него высокопоставленного сотрудника ФБР Стрзока. Причиной такого шага могли стать текстовые сообщения агента, в которых он выражал несогласие с политикой президента Дональда Трампа, о которых сообщали источники. Стрзок считается одним из наиболее опытных и пользующихся уважением агентов ФБР, который был одним из руководителей расследования в отношении использования Хиллари Клинтон личного сервера при отправке секретной информации, а затем играл ключевую роль в расследовании якобы связей штаба Трампа с Россией.

По словам источника в минюсте США, вопрос должен быть решен "в начале следующего года". При этом ожидается, что, несмотря на отставку, Стрзок даст показания перед конгрессом, который ведет собственное расследование предполагаемого "вмешательства в выборы". Дата выступления пока не определена.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
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Законодатели ранее настояли на том, чтобы агент дал показания, так как он якобы стал одной из ключевых фигур в разбирательстве вокруг так называемого "досье на Трампа" и в 2016 году начал расследование, в ходе которого была установлена слежка за некоторыми сотрудниками команды Трампа. По словам источников, Стрзок проинформировал конгрессменов о своей работе, но уже после этого комитет палаты представителей получил информацию, что агент ФБР намеренно препятствовал своевременному расследованию вопроса о "досье" в конгрессе.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Мюллер.

Расследование российского вмешательства
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Расследование "российского вмешательства"
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