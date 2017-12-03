СМИ узнали об "опале" агента ФБР, расследовавшего "российское дело"

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Исключенный из команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущей расследование "по делу РФ", сотрудник ФБР Питер Стрзок может быть отстранен и от других громких расследований, в том числе разбирательства о служебной переписке Хиллари Клинтон, сообщает телеканал Fox News.

Ранее сообщалось, что спецпрокурор США Мюллер, ведущий расследование по так называемому "делу РФ", летом отстранил от него высокопоставленного сотрудника ФБР Стрзока. Причиной такого шага могли стать текстовые сообщения агента, в которых он выражал несогласие с политикой президента Дональда Трампа, о которых сообщали источники. Стрзок считается одним из наиболее опытных и пользующихся уважением агентов ФБР, который был одним из руководителей расследования в отношении использования Хиллари Клинтон личного сервера при отправке секретной информации, а затем играл ключевую роль в расследовании якобы связей штаба Трампа с Россией.

По словам источника в минюсте США, вопрос должен быть решен "в начале следующего года". При этом ожидается, что, несмотря на отставку, Стрзок даст показания перед конгрессом, который ведет собственное расследование предполагаемого "вмешательства в выборы". Дата выступления пока не определена.

Законодатели ранее настояли на том, чтобы агент дал показания, так как он якобы стал одной из ключевых фигур в разбирательстве вокруг так называемого "досье на Трампа" и в 2016 году начал расследование, в ходе которого была установлена слежка за некоторыми сотрудниками команды Трампа. По словам источников, Стрзок проинформировал конгрессменов о своей работе, но уже после этого комитет палаты представителей получил информацию, что агент ФБР намеренно препятствовал своевременному расследованию вопроса о "досье" в конгрессе.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Мюллер.