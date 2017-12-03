Си Цзиньпин призвал уважать суверенитет в киберпространстве

УЧЖЭНЬ (КНР), 3 дек – РИА Новости. Китай надеется совместно с международным сообществом обеспечивать безопасность в киберпространстве и сообща уважать суверенитет в сфере интернета, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы надеемся вместе с международным сообществом уважать суверенитет в киберпространстве, развивать партнерский дух, общие проблемы решать сообща посредством консультаций, совместно продвигать развитие, совместно защищать безопасности и пользоваться благами", — заявил Си Цзиньпин в письменном обращении к участникам открывшейся в воскресенье в китайском Учжэне четвертой Всемирной конференции по интернету.

Всемирная конференция по интернету, которая продлится до 5 декабря, проходит под девизом "Развитие цифровой экономики для открытости и совместного пользования благами – строительство сообщества единой судьбы в киберпространстве".

Основными темами конференции станут такие вопросы, как искусственный интеллект, борьба с бедностью с помощи интернета, интернет коммуникации и социальная ответственность в условиях новых вызовов, глобальная цифровая экономика, нормы киберпространства, а также международное сотрудничество в противодействии использования киберпространства для совершения преступлений и террористических актов.

В этом году в конференции принимают участию более 1,5 тысячи участников из 80 стран мира, в том числе глава компании Alibaba Джек Ма, глава корпорации Apple Тим Кук, один из отцов интернета Роберт Эллиот Кан, основатель и глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский и другие.

С 1 марта 2016 года власти Китая ужесточили контроль за информацией в интернете.

Новые правила запрещают использование аватаров, а также любой информации, нарушающей конституцию и другие законодательные акты; информации, причиняющей "ущерб государственной безопасности страны", раскрывающей государственную тайну, подрывающей политический режим и единство страны. К запрещенной также относится информация, подрывающая религиозную политику страны, подстрекающая к межнациональной розни, дискриминации по национальному признаку и подрыву национального единства. Запрещается распространение порнографических материалов или материалов экстремистского характера, пропаганда азартных игр и проституции, оскорбление или распространение слухов в отношении третьих лиц, либо иное посягательство на законные права и интересы третьих лиц.

В Китае настоящее время в Китае нет доступа к ряду иностранных веб-сайтов, среди которых Facebook, Youtube, Twitter, Instagram и Google.