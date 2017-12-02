Силовики обстреляли западные районы Донецка

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Подразделения ВСУ (вооруженные силы Украины) подвергли артиллерийскому обстрелу западные районы Донецка, огонь велся, предположительно, 152-мм снарядами, представители миссии ОБСЕ фиксировать факт обстрела отказались.

Об этом сообщили в субботу в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили, что в субботу утром украинские силовики открыли артиллерийский огонь по западным районам Донецка.

"Сегодня с 11:00 до 11:30 (мск), наблюдательная группа СЦКК "Александровка" зафиксировала обстрел территории ДНР с направления Марьинка: шесть выстрелов, предположительно снарядами калибра 152 мм по направлению поселка Трудовской", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, представители миссии ОБСЕ в этот момент находились в соседнем поселке Александровка и слышали разрывы.

"Услышав обстрел, сославшись на отсутствие прямой видимости и большую удаленность от места разрыва, (наблюдатели ОБСЕ — ред.) отказались фиксировать факт обстрела и убыли в неизвестном направлении. По завершении обстрела, в 12:10 (мск), патруль СММ ОБСЕ снова прибыл в район наблюдательной группы СЦКК "Александровка". Выражаем надежду, что факт обстрела все же будет объективно отражен в ежедневных отчетах Миссии", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.