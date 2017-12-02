СМИ: Рахой заявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (444)

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии и об успешном применении 155-й статьи конституции, которая позволяет ввести прямое правление испанских властей в регионе, сообщает издание Mundo.

"Процессу пришел конец", — заявил Рахой. По данным издания, испанский премьер отметил, что 155-я статья "функционирует нормально".

Он отметил, что "законность была восстановлена, и доверие начало восстанавливаться". "Каталония может вернуться на путь экономического подъема, и пройдут нормальные, законные выборы с гарантией нейтральности институтов", — добавил Рахой.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого правления испанских властей в Каталонии.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.

Третьего ноября суд выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании Пучдемона и других экс-членов его правительства. Новое судебное заседание в Брюсселе назначено на 4 декабря.