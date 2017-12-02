ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Украинские силовики ведут минометный обстрел ДНР и подконтрольных Киеву территорий, заявили журналистам в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
По его словам, ополченцы ответный огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений не открывают, "работая на подавление огневых точек противника только с применением стрелкового оружия".
"Вероятнее всего, мероприятия ВСУ по зачистке неподконтрольных подразделений украинских националистов, спровоцировали ответный огонь последних, в результате которого был тяжело ранен один командир взвода 34-го батальона. Данные разборки сопровождаются хаотической стрельбой и применением запрещенных средств", — добавили в командовании ДНР.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>