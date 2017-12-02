Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

Повреждения в здании училища №58 в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Украинские силовики ведут минометный обстрел ДНР и подконтрольных Киеву территорий, заявили журналистам в субботу в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Украинские силовики ведут минометный огонь по позициям ВС ДНР и территории, подконтрольной ВСУ. Зафиксированы попадания украинских снарядов в частный сектор Марьинки (под контролем Киева — ред.), где в настоящее время горят два дома", — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, ополченцы ответный огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений не открывают, "работая на подавление огневых точек противника только с применением стрелкового оружия".

"Вероятнее всего, мероприятия ВСУ по зачистке неподконтрольных подразделений украинских националистов, спровоцировали ответный огонь последних, в результате которого был тяжело ранен один командир взвода 34-го батальона. Данные разборки сопровождаются хаотической стрельбой и применением запрещенных средств", — добавили в командовании ДНР.

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