Число жертв самого кровавого теракта в истории Сомали достигло 512 человек

На месте врзыва в районе Ходан города Могадишо в Сомали. 14 октября 2017

На месте врзыва в районе Ходан города Могадишо в Сомали. 14 октября 2017

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Число погибших в результате теракта, произошедшего 14 октября в столице Сомали, составило 512 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на доклад комиссии по расследованию.

По последним данным, ранения получили 312 человек, еще 62 числятся пропавшими без вести. Теракт стал самым крупным в истории страны.

Ранее сообщалось о 358 жертвах, 228 раненых и 56 пропавших без вести.

Власти считают, что за взрывом стоит террористическая группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в РФ).

В субботу, 14 октября грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на оживленной улице сомалийской столицы Могадишо.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.