Число жертв самого кровавого теракта в истории Сомали достигло 512 человек

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Число погибших в результате теракта, произошедшего 14 октября в столице Сомали, составило 512 человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на доклад комиссии по расследованию.
Ранее сообщалось о 358 жертвах, 228 раненых и 56 пропавших без вести.
Власти считают, что за взрывом стоит террористическая группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида"* (запрещена в РФ).
В субботу, 14 октября грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на оживленной улице сомалийской столицы Могадишо.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.