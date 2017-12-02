Казахстан перейдет на обычный вариант охраны границы с Киргизией

АСТАНА, 2 дек – РИА Новости. После подписания дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, которое состоялось в субботу в Астане, казахстанские пограничники перейдут на обычный вариант охраны границы с Киргизией, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.
Ранее сообщалось, что в Астане первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и вице-премьер-министр Киргизии Толкунбек Абдыгулов подписали дорожную карту по вопросам двустороннего экономического сотрудничества.