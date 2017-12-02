Казахстан перейдет на обычный вариант охраны границы с Киргизией

АСТАНА, 2 дек – РИА Новости. После подписания дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, которое состоялось в субботу в Астане, казахстанские пограничники перейдут на обычный вариант охраны границы с Киргизией, сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

"По итогам подписания дорожной карты, стороны договорились, что с 00 часов 00 минут 3 декабря 2017 года Пограничная служба Республики Казахстан на всех пунктах пропуска казахстанско-кыргызской границы перейдет с усиленного пограничного контроля к повседневному варианту охраны границы", — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Ранее сообщалось, что в Астане первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин и вице-премьер-министр Киргизии Толкунбек Абдыгулов подписали дорожную карту по вопросам двустороннего экономического сотрудничества.