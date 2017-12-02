ДНР готова оказать гумпомощь жителям захваченных силовиками поселков

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова помочь жителям захваченных украинскими силовиками поселков под Горловкой углем и продуктами, заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"Для стабилизации гуманитарной обстановки в пострадавших от военных действий ВСУ населенных пунктах Гладосово и Травневое руководством республики выделена бесплатная помощь ее жителям", — сказал Басурин журналистам в субботу.
"К сожалению, украинские террористы сами не выдают, и не впускают на оккупированные территории никакую гуманитарную помощь от международных организаций, в том числе от ДНР, поэтому мы вынуждены ее раздавать из близлежащего населенного пункта. Надеюсь, что ВСУ не станут препятствовать жителям оккупированных населенных пунктов в получении гуманитарной помощи от ДНР", — добавил Басурин.
Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт, заверив, что не нарушали минские соглашения.