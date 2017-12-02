ВСУ обстреляли пригород Докучаевска, повреждены несколько домов

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Пять домов и автомобиль повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков в пригороде Докучаевска, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня заявили, что вечером в пятницу украинские силовики обстреляли поселок Ясное в пригороде Докучаевска.

"По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВС Украины в поселке Ясное по улице Щорса повреждена линия электропередач, два дома, по улице Валова — три дома и автомобиль", — сказал представитель командования ДНР.

Докучаевск находится в 40 километрах к югу от Донецка. Город численностью около 25 тысяч человек находится у линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. Здесь расположен флюсо-доломитный комбинат, который до конфликта в Донбассе считался одним из крупнейших в Европе.