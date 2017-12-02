В ДНР заявили об обстреле Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Территория Донецкой фильтровальной станции снова попала под обстрел со стороны украинских силовиков, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения.

"При утреннем обходе территории Донецкой фильтровальной станции неподалеку от здания хлораторной была обнаружена неразорвавшаяся граната, предположительно от АГС-17. Зафиксированный работниками станции факт свидетельствует о том, что станция подверглась обстрелу в ночь с 1 на 2 декабря 2017 года", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, огонь велся, предположительно, со стороны подконтрольной Киеву Авдеевки.