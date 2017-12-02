Силовики частично покинули захваченные поселки под Горловкой, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Часть подразделений украинских силовиков покинули занятые ранее поселки в нейтральной зоне под Горловкой, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт, заверив, что не нарушали минские соглашения.

"Наша разведка зафиксировала вывод из ранее оккупированных Гладосова и Травневого отдельных подразделений "Айдар" для восполнения безвозвратных потерь. Незначительные силы еще продолжают терроризировать мирных жителей", — сказал Басурин.

По его словам, в результате "разборок между украинскими силовиками" в захваченных поселках погибло 12 и ранено пять украинских военных.

"Также украинская сторона активно продолжает минировать периметры вокруг оккупированных населенных пунктов, в результате чего на одной из мин вчера подорвался грузовой автомобиль с военнослужащими 128 бригады ВСУ. От взрыва на мине погибло трое украинских военнослужащих", — добавил Басурин.

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