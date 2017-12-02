Силовики частично покинули захваченные поселки под Горловкой, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Часть подразделений украинских силовиков покинули занятые ранее поселки в нейтральной зоне под Горловкой, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Наша разведка зафиксировала вывод из ранее оккупированных Гладосова и Травневого отдельных подразделений "Айдар" для восполнения безвозвратных потерь. Незначительные силы еще продолжают терроризировать мирных жителей", — сказал Басурин.
"Также украинская сторона активно продолжает минировать периметры вокруг оккупированных населенных пунктов, в результате чего на одной из мин вчера подорвался грузовой автомобиль с военнослужащими 128 бригады ВСУ. От взрыва на мине погибло трое украинских военнослужащих", — добавил Басурин.