Замглавы российского МИД встретился со спецпредставителем эмира Катара

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В субботу по инициативе катарской стороны состоялась встреча спецпредставителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова со спецпредставителем эмира Катара Джасемом Бен Хамадом Аль Тани, находившимся в Москве для участия в церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил сайт МИД РФ.

"Был подтверждён обоюдный настрой Москвы и Дохи на поддержание регулярного политического диалога по актуальной и региональной проблематике с упором на активизацию усилий по содействию урегулированию сохраняющихся на Ближнем Востоке и севере Африки конфликтов через инклюзивный диалог вовлеченных сторон в соответствии с фундаментальными нормами международного права", — сообщил МИД.