Силовики выпустили более 100 мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 2 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по самопровозглашенной Донецкой народной республике более 100 мин за сутки, сообщили журналистам в субботу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

"Горловское направление: минометы калибром 120 миллиметров применялись дважды, выпущено 27 мин, калибром 82 миллиметра — два раза, выпущено 11 мин. Мариупольское направление: минометы калибром 120 и 82 миллиметра применялись два раза, выпущено 10 мин", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на донецком направлении украинские силовики за сутки выпустили 60 мин калибром 120 и 82 миллиметра.

Следите за хроникой украинского кризиса >>