Источник сообщил о потере хуситами своих позиций в Сане

САНА, 2 дек — РИА Новости. Повстанцы-хуситы в столице Йемена уступили позиции своим союзникам, сторонникам экс-президента Али Абдаллы Салеха, после продолжавшихся в последние дни столкновений, сообщили РИА Новости местные военные источники.

Хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и сторонники отстраненного в 2012 году Салеха выступают совместно в войне с правительством и последние годы контролировали столицу Сану. На этой неделе между союзниками вспыхнули столкновения вокруг крупнейшей мечети города, носящей имя экс-президента, которые затем распространились в другие части столицы.

"Вооруженные отряды хуситов отошли из большинства частей столицы Саны, где разместились силы республиканской гвардии, спецназа и центральной безопасности, лояльные Салеху", — сообщили источники в субботу.

Отмечается, что на сторону Салеха встали местные племена, которые перекрыли дороги для продвижения хуситов, но на севере столицы еще происходят отдельные столкновения.

В партии Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) пообещали бойцам и командирам хуситов безопасность, если они будут "соблюдать нейтралитет". Ранее ВНК заявила, что что "Ансар Алла" предприняло попытку переворота в йеменской столице.

В четверг сообщалось, что жертвами столкновений в Сане стали не менее 30 человек, большинство их которых хуситы.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.