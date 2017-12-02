ЛНР передала Украине на рассмотрение список пленных

ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали на встрече в Минске 29 октября список удерживаемых лиц для рассмотрения вопроса об освобождении, сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине Ольга Кобцева.

Кобцева в субботу провела рабочую встречу с исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником.

"Со стороны республики в очередной раз подтверждена готовность к обмену. Список лиц, в отношении которых Луганская народная республика готова рассмотреть вопрос освобождения, передан Украине в лице господина Медведчука (представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук)", — процитировали Кобцеву РИА Новости в министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.

Кобцева уточнила, что украинская сторона не подтвердила готовность к проведению обмена и "попросила отсрочку для процессуальной очистки передаваемых лиц".