КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Киев обвинил ополченцев в блокировке восстановления электроснабжения в подконтрольных украинским силовикам населенных пунктах Травневое и Екатериновка в Донбассе.

Ранее командование ДНР заявило, что украинские силовики в нарушение минских договоренностей заняли населенные пункты Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне в районе Горловки. Украинские военные подтвердили этот факт, заверив, что не нарушали минские соглашения.

"Главари отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДО, ОРЛО) цинично блокируют восстановление объектов гражданской инфраструктуры в Донбассе, вследствие чего страдает местное населения… Более двух недель жители населенного пункта Травневое (Донецкая область) остаются без централизованного электроснабжения, которое было прекращено вследствие повреждения линии электропередачи… В похожей ситуации оказались жители поселка Екатериновка (Луганской области)", — говорится в сообщении на сайте минобороны Украины со ссылкой на киевскую сторону в СЦКК.

Как отмечается, киевская сторона организовала и обеспечила все необходимые условия для проведения ремонтных работ, но главы ДНР И ЛНР "намеренно блокируют восстановление поврежденных линий электроснабжения".